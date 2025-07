Il campo di calcetto dei Bellocco torna alla gente di San Ferdinando

«Recuperare i patrimoni prima in mano alla criminalità e assegnarli al bene comune dovrebbe essere la normalità, e oggi per la prima volta a San Ferdinando viene celebrato questo evento». Con queste parole il primo cittadino del centro dell'area portuale Luca Gaetano ha aperto ieri la cerimonia di consegna del campo di calcetto in passato di proprietà della cosca Bellocco e ora assegnato alla cooperativa “Della Terra” in occasione dell’avvio del campo estivo di “Libera”. L’area è molto grande e il campo di calcetto assegnato (il secondo bene del Comune dopo quello destinato dall’Agenzia Nazionale per i Beni sequestrati e confiscati alla Confraternita dell’Immacolata) rappresenta uno degli spazi di quella che era la casa della famiglia Bellocco: diventerà anche la sede degli alloggi di servizio dei Carabinieri.

