I controlli della Guardia di finanza alla Cittadella regionale. Occhiuto: "L'avevo detto, controllate tutto. Abbiamo sempre agito in totale trasparenza"

“L’avevo detto: controllate tutto. Mi stanno prendendo in parola. Nelle ultime ore la Guarda di Finanza, a quanto si apprende su input della Procura della Repubblica di Catanzaro, sta svolgendo degli accertamenti negli uffici della Cittadella regionale. Ben vengano i controlli e gli approfondimenti: i Dipartimenti della Regione Calabria non hanno nulla da nascondere ed hanno agito sempre in totale trasparenza e secondo quanto previsto dalla legge. Uno dei tratti distintivi del mio governo regionale è stato il rigore con il quale abbiamo e stiamo amministrando la cosa pubblica, con in cima la sanità”.

Leggi anche Blitz della Finanza nella Cittadella: la Sanità è il nuovo fronte giudiziario

E' quanto afferma in una nota il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Stamattina nuove perquisizioni

Intanto la Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito stamani nuove perquisizioni, dopo quelle di ieri, alla Cittadella regionale. I militari stamani sono andati nell’ufficio di Presidenza nell’ambito di una inchiesta della Procura di Catanzaro. L’attività prosegue dopo le acquisizioni documentali eseguite dalle Fiamme gialle ieri nel dipartimento Tutela della Salute ed economia. Oggetto delle verifiche sarebbero le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie private. Sempre ieri, l’attività dei militari è proseguita con una perquisizione nel domicilio di Tommaso Calabrò, dirigente generale ad interim del dipartimento Salute.