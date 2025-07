Pnrr, edilizia scolastica e sociale in Calabria: investimenti più che raddoppiati

La Calabria prova a semplificare quella sensazione di benessere attraverso un percorso virtuoso di crescita del suo sistema economico che appare evidente, soprattutto, nel settore delle opere pubbliche, grazie all’avvio della fase esecutiva del Pnrr. Investimenti che, in tutto il Sud, nel 2024, sono diventati il filo conduttore che continua a spingere verso un cambio di paradigma. Una tendenza che emerge anche dall’analisi della Svimez che ha evidenziato anche la frenata della componente privata delle costruzioni in seguito al progressivo indebolimento degli investimenti in edilizia, legati al Superbonus.

