Lucano, i dubbi sulla sentenza e la solidarietà del centrosinistra all'ex sindaco di Riace

Preso atto della sentenza del Tribunale civile di Locri che ne ha dichiarato la decadenza da sindaco di Riace, Mimmo Lucano non si arrende. E, come ha subito annunciato, continuerà a guidare l’Amministrazione comunale fino al “sigillo” definitivo della Cassazione. I suoi difensori, avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, non hanno dubbi: «Rispettiamo la sentenza del Tribunale Civile di Locri, così come abbiamo rispettato quelle emessa dalla sezione penale del medesimo Tribunale che aveva condannato Lucano ad oltre 13 anni di reclusione. – ha detto l’avvocato Daqua – Come in quel caso, riteniamo che la decisione sia ingiusta».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale