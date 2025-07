Calabria, blitz dei finanzieri alla Cittadella regionale, nel mirino la Sanità: acquisiti documenti

Giornata molto “intensa” alla Cittadella regionale calabrese. Per diverse ore, nella sede della Regione, a Catanzaro è andato avanti il lavoro di acquisizione di dati e documenti legati alla Sanità da parte della Guardia di finanza su delega della Procura del capoluogo.

La presenza dei militari delle Fiamme gialle non è passata inosservata. Nel mirino delle attività investigative materiale prodotto dalla burocrazia calabrese. Sarebbero almeno due, secondo quanto filtra e anche se vige uno stretto riserbo da parte di tutti, i filoni d’indagine seguiti dalla Finanza. Insomma, un nuovo scossone al cuore delle istituzioni regionali e nel bel mezzo di un’estate già torrida di suo in Calabria.