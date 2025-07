Incendi, Gallo: "Il Pd legge male i dati, nessuna emergenza in Calabria, -50% eventi rispetto ad altre Regioni"

"Suscita sconcerto leggere le dichiarazioni del gruppo Pd, che offre un quadro distorto della situazione incendi in Calabria, citando numeri in modo fuorviante e operando paragoni privi di fondamento oggettivo. È vero che negli ultimi giorni si sono registrati incendi, ma è bene precisare che si tratta di eventi di natura molto diversa: dalla combustione di sterpaglie sul bordo strada a piccoli roghi di vegetazione, fino a un numero limitato - fortunatamente - di incendi che hanno realmente interessato aree boscate. Non è corretto, né serio, accomunare tutti questi fenomeni come se si trattasse unicamente di incendi boschivi estesi". E' quanto afferma in una nota l'assessore regionale alla Forestazione, Gianluca Gallo.

"In Calabria meno incendi rispetto alle altre regioni"

"Consultando i dati ufficiali sulle statistiche nazionali - gli stessi a cui il gruppo Pd potrebbe agevolmente accedere - emerge chiaramente come, proprio negli ultimi giorni, la Calabria sia tra le regioni italiane che hanno registrato il minor numero di incendi significativi, con meno del 50% degli eventi riscontrati in Regioni come Puglia, Campania, Lazio e Sicilia. Anche la flotta aerea statale sabato scorso è stata impiegata esclusivamente in supporto a quelle regioni, mentre solo domenica la Calabria ha richiesto un limitato impiego di mezzi statali. Questo dato è indicativo: dimostra che, pur in un contesto di criticità diffusa a livello nazionale, gli incendi registrati in Calabria non hanno avuto - nella stragrande maggioranza dei casi - estensioni rilevanti né richiesto un massiccio impiego di risorse. In Calabria, secondo i dati delle sale operative regionali, si sono registrati meno di 20 incendi al giorno e solo 4-5 di questi hanno realmente interessato aree boscate. Gli altri sono stati circoscritti a fenomeni minori, come la combustione di vegetazione erbacea o inneschi su bordi strada. Il sistema di coordinamento regionale ha funzionato, garantendo una risposta efficace con i mezzi disponibili".