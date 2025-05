Voti manipolati a Reggio Calabria: la cosca Araniti davanti al Gup

Sono comparsi ieri mattina davanti al gup di Reggio Calabria i 18 indagati coinvolti nell’inchiesta denominata “Ducale”, per i quali la Procura antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio.

Nel procedimento sono coinvolti i presunti capi e affiliati della cosca Araniti della frazione Sambatello. Tra gli imputati anche il presidente di seggio, scrutatori o rappresentanti di lista che avrebbero “manipolato” qualche decina di voti alle elezioni regionali e comunali del 2020 e 2021. Non ci sono più il consigliere regionale di FdI Giuseppe Neri, il consigliere comunale del Pd Giuseppe Sera, e l'imprenditore con la passione per la politica, espressione dei democrat, Daniel Barillà.

