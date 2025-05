Check-up sull’utilizzo dei fondi Ue: si punta a spendere 400 mln nel 2025

Riflettori accesi sulla spesa dei fondi comunitari. Il 22 maggio prossimo è in programma alla Cittadella la riunione del Comitato di sorveglianza per l’attuazione del Programma regionale 2021-2027. Al tavolo di partenariato, con rappresentanti di Ue, governo nazionale, Corte dei conti e associazioni varie, i tecnici della Regione Calabria porteranno i dati aggiornati sulle spese effettuate e sulle previsioni per i prossimi mesi. La dotazione finanziaria del Pr Calabria complessiva ammonta a poco più di 3 miliardi, di cui 2,4 miliardi Fesr e 655 milioni Fse. Finora sono state censite nel sistema 763 operazioni, per un importo ammesso pari a 720 milioni e pagamenti per un totale di 116 milioni.

