Un esercito di “Mot” per gli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio

Arrivano i Mot per salvare la macchina della giustizia in Calabria. Ben 66 magistrati ordinari in tirocinio saranno suddivisi nei due distretti di Catanzaro e Reggio Calabria. Nell’individuazione delle sedi da assegnare sono state considerate le esigenze di servizio, al fine di garantire la funzionalità degli uffici. Nel corso dell’attività istruttoria, la Terza Commissione del Csm ha, in particolare, acquisito l’elaborazione predisposta dall’Ufficio statistiche del Consiglio superiore della magistratura.

