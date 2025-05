Rassegna stampa 08-05-2025 edizioni Calabria

La rassegna stampa di oggi, edizioni calabresi, giovedì 8 maggio 2025. Ecco i principali titoli che trovate oggi in edicola, riassunti nella nostra consueta carrellata video.

ATTUALITA'

- Chi ha ucciso il giudice reggino Antonino Scopelliti? Dopo 34 anni la pista porta a Messina

CALABRIA

- Turismo in Calabria, gli squilli di primavera annunciano un’estate di speranza

- L’inchiesta su Bellocco e soci, l’incubo del vessato: «Mi disse: tu non sai chi hai davanti»

- Un esercito di “Mot” per gli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio

CATANZARO

- Catanzaro, inchiesta sugli illeciti all’Aterp: ecco perché Costanzo è libero

- Braccia incrociate a Belcastro, 7 piccoli alunni sfidano l’Ufficio scolastico regionale

- Pronto soccorso di Vibo, ovvero storia di un’emergenza annunciata

COSENZA

- Terminati i lavori al canile comunale di Cosenza, una struttura più sicura e accogliente

- Stipati sui treni come sardine, viaggi-odissea per i pendolari di Cosenza

- Paralizzate tutte le attività nel porto di Corigliano Rossano