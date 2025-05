Mario Occhiuto: "Introdurre la figura dello psicologo scolastico, in Calabria da settembre"

«L'Italia è l’unico Paese europeo a non avere ancora una figura stabile di psicologo scolastico. Eppure, si tratta di una presenza sempre più necessaria per rispondere al crescente bisogno di supporto psicologico tra i nostri giovani, oggi esposti in modo continuo e profondo a pressioni, stimoli e pericoli, sia online che offline, anche a causa della pervasività dei mezzi di comunicazione». Lo afferma il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.

«Riconoscere e intercettare precocemente segnali di disagio - prosegue - è fondamentale per intervenire con tempestività, tutelare la salute mentale dei ragazzi e prevenire l’insorgenza di future patologie. Nonostante alcune misure adottate negli ultimi anni, la figura dello psicologo scolastico non è ancora disciplinata da una norma che ne garantisca una presenza strutturale e permanente nel sistema educativo. Oggi spetta alle singole scuole decidere se attivare o meno questo servizio, generando evidenti disparità territoriali nell’accesso al supporto. Per questo ho presentato un emendamento al Ddl sulla salute mentale che istituisce in modo stabile la figura professionale dello psicologo scolastico. Alcune regioni stanno già avviando progetti concreti per integrare la figura dello psicologo all’interno del sistema scolastico. In Calabria, ad esempio, si sta lavorando a un piano che dovrebbe partire da settembre e che prevede l’introduzione di psicologi scolastici con criteri organizzativi basati sul numero di studenti. È un segnale importante che mostra come il tema sia sempre più al centro dell’agenda pubblica e possa trovare soluzioni efficaci anche a livello territoriale. Introdurre la figura dello psicologo scolastico in modo stabile significa anche contribuire a superare lo stigma che ancora oggi circonda il ricorso all’assistenza psicologica, normalizzandone la presenza sin dall’età scolare. È un primo passo culturale importante, in attesa di affermare anche la figura dello psicologo di base nei servizi territoriali».