Mamme "equilibriste", sempre più sole e penalizzate: la Calabria agli ultimi posti in Italia

In Italia le madri sono sempre più sole e penalizzate. Nel 2024 il divario occupazionale tra padri e madri con almeno un figlio minore è di quasi 29 punti percentuali. Poco più di una mamma single su due, tra i 25 anni e i 34 anni, lavora. Dunque è tra le categorie più a rischio di povertà.

La classifica delle regioni 'mother friendly' elaborata dall’Istat vede ai primi posti la Provincia autonoma di Bolzano, l'Emilia-Romagna e la Toscana, mentre la Basilicata è all’ultimo posto preceduta da Campania, Puglia e Calabria.

Sono alcuni dei dati contenuti nel decimo rapporto di Save The Children 'Le equilibriste - La maternità in Italia 2025', diffuso a pochi giorni dalla Festa della mamma. A tutto ciò si aggiunge che in Italia il 2024 ha registrato un nuovo record negativo delle nascite con soli 370mila nuovi nati, una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente. I dati sul divario salariale a sfavore delle donne - sottolinea il rapporto -preludono a una penalità ancora più netta quando queste decidono di mettere al mondo un figlio: la child penalty. Il 77,8% degli uomini senza figli è occupato, ma la percentuale sale al 91,5% tra i padri (92,1% per chi ha un figlio minore e 91,8% per chi ne ha due o più), mentre per le donne la situazione è molto diversa: lavora il 68,9% tra quelle senza figli, ma la quota scende al 62,3% tra le madri (65,6% per chi ha un figlio minore e 60,1% con due o più).