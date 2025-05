Bar e ristoranti, meno attività in Calabria ma aumentano gli occupati e i giovani imprenditori

L’inflazione, capricciosa e vorace, ha dettato rigide regole in tutto il 2024 e continuerà a prendersi gioco dell’umanità ancora a causa dello choc dei dazi americani e di una guerra che non è soltanto quella che si combatte sul fronte ucraino ma è, soprattutto, un conflitto globale che rovescia le sue conseguenze sui mercati finanziari. L’allarme affiora dalle pieghe del rapporto Fipe 2025. L’associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio ha elaborato i dati Istat e Infocamere degli ultimi dodici mesi. Un lungo viaggio su un crinale roccioso con la crisi che ha imposto il suo morso modificando le vite e i percorsi quotidiani di famiglie e imprese. Lo studio, però, prova ad abbassare l’arroganza di un mismatch tra domanda e offerta di competenza che in Calabria è stato meno aspro che altrove. I giovani, ad esempio, hanno scelto i pubblici esercizi con maggiore intensità anche se sono diminuite le sedi d’impresa. L’ultimo anno si è chiuso con un numero di attività (-1%) che si è ridotto sia pure in misura inferiore rispetto alla media nazionale (-1,2%).

