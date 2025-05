A Reggio Calabria la Vespucci incontra i Bronzi di Riace, il presidente Occhiuto: "Due eccellenze"

«Oggi ci sono due eccellenze che si incontrano, una universalmente riconosciuta, nave Vespucci , la nave più bella del mondo e un’altra la Calabria che ha bisogno di farsi conoscere come eccellenza». A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al termine della welcome ceremony al veliero della Marina Militare dopo l’ormeggio al molo di levante del porto di Reggio Calabria, 11ma tappa del Tour Mediterraneo Vespucci.

Wanda Ferro ha sottolineato come il Vespucci «rappresenta il genio, la bellezza, l’eleganza e soprattutto l’italianità che è apprezzata nel mondo. Quindi un grazie particolare alla scelta voluta dal ministro Guido Crosetto, dal governo di far conoscere soprattutto alle giovani generazioni non soltanto una straordinaria storia ma tutti coloro che la vivono al proprio interno attraverso il Corpo della Marina militare che ha una sua storia una sua tradizione e quindi una nazione che guarda alle radici profonde ma proiettata al futuro». «Questo - ha aggiunto - è il segnale che volevamo lanciare in una Calabria straordinaria che, come ha sottolineato il governatore Occhiuto, significa la possibilità, attraverso l'eccellenza dell’Amerigo Vespucci, far conosce una terra di tante straordinarie capacità, intelligenze e qualità».

«Amerigo Vespucci - ha detto l’ammiraglio Montanaro - significa storia, tradizione e significa anche mutua conoscenza con la popolazione. Lo scopo di questo tour Mediterraneo in continuità con il tour mondiale è proprio quello di far comprendere alla popolazione italiana quanto il Vespucci ha potuto rappresentare nel suo tour mondiale, 5 continenti, 30 paesi, 35 porti differenti e nei quali, partendo da un’esigenza di carattere formativa, poi per un’iniziativa del ministro della Difesa Crosetto ha anche rappresentato un’occasione unica per cementare rafforzare le missioni internazionali con gli altri Paesi e, non ultimo, quello di promuovere il made in Italy, l'eccellenza non soltanto dal punto di vista militare ma anche nella tecnologia, nella scienza nella cultura».