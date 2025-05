La 'ndrangheta senza veli: iniziati i sopralluoghi per la nuova produzione cinematografica ispirata dai libri di Arcangelo Badolati

La 'ndrangheta vista senza veli. Iniziati i sopralluoghi in Calabria di una grande produzione internazionale legata alla italiana Togo Movies che girerà nei prossimi mesi un film e 12 episodi di una serie dedicati alla mafia calabrese. I produttori hanno puntato sul libero adattamento di tre volumi firmati dal giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Si tratta di "Mamma 'ndrangheta", "Santi e 'ndrine" e "Figli traditori" pubblicati dall'autore calabrese negli ultimi anni, Le troupe gireranno in cinque località della nostra regione, a Roma, Milano, Lugano (Svizzera), Montreal (Canada), Long Island (Usa) e Melbourne (Australia). I set impegneranno due star americane e una francese e una serie di attori italiani. Le musiche sono state affidate a una storica figura del jazz nostrano ed a un compositore campano. La sceneggiatura scritta, tra gli altri, dallo stesso Badolati e dal calabrese Ivan Orrico, rappresenterà una 'ndrangheta potente nel mondo, capace d'intrecciarsi con il potere e certa malata imprenditoria, poi sconfitta dallo Stato italiano e osteggiata da sindaci coraggiosi. I casting saranno completati in Calabria a giugno.