Primo Maggio in Calabria, Occhiuto: “Il mio impegno è rivolto a tutelare un diritto come il lavoro”

Un giorno prezioso, celebrato anche dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a chi purtroppo un lavoro ancora non ce l’ha, a chi l’ha perso, e a chi lotta per difenderlo. Con energia il mio impegno è rivolto - lo dimostrano i risultati ottenuti in delicatissime vertenze - a garantire questo diritto fondamentale. Il governo regionale, attraverso il confronto con i sindacati e con le organizzazioni datoriali, è inoltre in campo per combattere la piaga delle morti bianche e diffondere sempre più una vera cultura della prevenzione e della legalità”.