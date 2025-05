Lavoro, infrastrutture, sviluppo. Trotta (Cgil): in Calabria troppi nodi irrisolti

Il segretario calabrese del sindacato: «Purtroppo quello odierno non sarà un 1° maggio di festa in Calabria». Riflettori sul rapporto con la Regione. «Nessun pregiudizio ma alcune cose non vanno, a partire dalla sanità»