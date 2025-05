Il clima degli estremi in Calabria: Catanzaro top e Cosenza flop

Negli ultimi tempi le variazioni climatiche hanno subito una pericolosa progressione. Il 2024, in particolare, è stato archiviato tra i più caldi di sempre. Un anno estremo con temperature in salita in ogni angolo della Calabria, meno giorni freddi, poche piogge, pochissima neve. Scie di instabilità che, al di là del global warming, rappresentano la correlazione ciclica tra il clima e la vita dell’uomo che si sono evoluti da sempre attraverso adattamenti alle mutate condizioni ambientali. Legambiente ha censito ben 12 eventi estremi nello scorso anno in tutta la Calabria. L’Osservatorio “Città Clima e del Rapporto Spiagge 2024” ha messo in fila gli ultimi 15 anni (dal 2010 al 2024) di episodi climatici violenti nella regione calcolandone 100.

