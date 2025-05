L’“Azienda Calabria” prova a ripartire, ma si arrendono 30 imprese al giorno

L’Azienda Calabria, in fondo, è storia di imprese. Imprese che s’ammalano di crisi, che guariscono, che scivolano verso il baratro, che nascono e che muoiono. È la storia di un sistema produttivo regionale che s’intreccia, inevitabilmente, con le difficoltà che attraversano il Mezzogiorno in affanno dopo un biennio di straordinaria vitalità. Un sistema produttivo che, adesso, si muove più lentamente tra choc dei dazi americani, speculazioni, rincari delle materie prime e costi energetici insostenibili. L’economia calabrese corre sul crinale della curva tracciata dalle ultime rilevazioni di Unioncamere-Movimprese sui primi tre mesi del 2025, tra pietre d’inciampo e spianate. Numeri che restano in chiaro scuro.

Il report ricostruisce il perimetro produttivo che appare meno vasto rispetto a un anno fa con una variazione negativa nello stock delle realtà economiche registrate in Calabria che scendono dalle 186.692 al 31 marzo del 2024 alle 182.798 al 31 marzo di quest’anno. Variazione negativa anche nel granaio delle imprese attive che si riducono dalle 159.351 di un anno fa alle attuali 157.242.

