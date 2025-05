Forestazione, in Calabria mancano 125 milioni: preoccupano i conti in vista del 2027

Cassa integrazione o contratti di solidarietà: stranisce sentir parlare di queste prospettive per la gli operatori forestali. Eppure, stando al bilancio 2025/2027 di Calabria Verde trasmesso al Consiglio regionale, si fa nebuloso l’orizzonte per il 2027 rispetto alla certificata mancanza delle risorse finanziarie «per sostenere la spesa totale degli interventi di forestazione».

È tutto nero su bianco nel documento all’esame della seconda commissione di Palazzo Campanella. Per lunedì sono convocati in audizione il direttore generale dell’azienda Giuseppe Oliva e i dirigenti generali dell’unità operativa regionale politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa suolo e del dipartimento economia e finanze della Regione, rispettivamente Domenico Pallaria e Filippo De Cello. C’è da scommettere l’attenzione sin concentrerà proprio sulla scadenza rispetto alla quale, osserva Calabria Verde, non si è «in grado di garantire la copertura finanziaria per il comparto della forestazione».

Abbiamo già scritto che secondo l’azienda «sarà cura della Regione» mettere a posto i conti e che c’è ancora tempo per chiudere la questione. Tuttavia, allo stato, per il 2027 si è dovuto redigere «un bilancio che non è in grado di garantire la copertura finanziaria per tutto l’anno».

