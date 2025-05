Fratellini maltrattati a Paola: troppo fragili per testimoniare

I fratellini di quattro e due anni che sarebbero stati maltrattati non sono in grado di relazionarsi con terzi. È quanto emerso nel corso dell’incidente probatorio tenutosi ieri mattina dinanzi al gip del Tribunale di Paola, Carla D’Acunzo. Nel corso dell’udienza alla quale erano presenti i legali dei tre indagati e i consulenti di parte, ha relazionato la dottoressa Patrizia Nicotera incaricata dal giudice di sentire in modalità protetta i due bambini. I due piccoli il 17 marzo sono stati ascoltati dalla specialista che è quindi giunta alle conclusioni comunicate ieri in aula: i bambini non sono in grado di testimoniare, né ora né in futuro in un contesto di contraddittorio. Troppo piccoli, troppo fragili. Forse anche incapaci di distinguere alcune situazioni.

