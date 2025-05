Calabria nella Cappella Sistina con i cardinali Domenico Battaglia e Frank Leo

Sarà un Conclave pieno di incognite quello che si aprirà in una data ancora da stabilire tra il 5 e il 10 maggio prossimi. Eppure per la Calabria rappresenterà un momento più unico che raro. Già, perché ad eleggere il successore di Francesco ci saranno due cardinali calabresi. Un inedito almeno restando agli ultimi decenni. Si tratta dei porporati Domenico Battaglia e Frank Leo. Il primo, catanzarese d’origine (è nato a Satriano) e noto come “don Mimmo” Battaglia, è l’attuale cardinale di Napoli; il secondo è l’attuale arcivescovo metropolita di Toronto, con un padre originario di Belvedere Marittimo (Cosenza) e un nonno partito da San Donato di Ninea.

