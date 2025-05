Pasqua da record per gli aeroporti calabresi: traffico in crescita del 70% rispetto al 2024

Segue Crotone , che consolida il proprio trend positivo con un aumento del 65% nel numero di viaggiatori rispetto al 2024. Anche lo scalo pitagorico si dimostra in grado di intercettare un flusso crescente di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla performance regionale.

Pasqua 2025 segna un risultato straordinario per il sistema aeroportuale calabrese, che nel weekend del 18-19-20 aprile ha fatto registrare un incremento di traffico passeggeri superiore al 70% rispetto allo stesso periodo del 2024 (29-30-31 marzo). I tre scali regionali – Reggio Calabria, Crotone e Lamezia Terme – hanno tutti contribuito a questo exploit, evidenziando una dinamica di crescita particolarmente vivace.

Infine, Lamezia Terme, il principale hub calabrese, registra una crescita di oltre il 40%, che si traduce in più di 7.000 passeggeri aggiuntivi nel solo fine settimana pasquale. Un risultato che conferma la centralità dello scalo lametino nell’ambito del trasporto aereo del Sud Italia.

In totale, gli aeroporti calabresi hanno accolto quasi 15.000 passeggeri in più rispetto alla Pasqua dello scorso anno, segnando un importante segnale di ripresa e sviluppo per il territorio. Un dato che, oltre a premiare il lavoro degli operatori aeroportuali, riflette anche una rinnovata attrattività della regione e una crescita generale della mobilità nel periodo festivo.

Occhiuto, Calabria tra le mete più amate d'Europa

«Calabria, una delle mete più amate d’Europa». Lo afferma sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando i dati diffusi dalla Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, che segnalano oltre 15mila visitatori in più nell’ultimo weekend pasquale rispetto a quello del 2024.

Occhiuto poi osserva: «33.932 arrivi in 3 giorni, +15.000 visitatori rispetto a Pasqua 2024 e +12 milioni di euro di spesa dei turisti stranieri solo ad aprile. L’estate sarà ancora meglio».