Il messinese Franco Montenegro e il calabrese Domenico Battaglia tra i 135 cardinali che eleggeranno il nuovo Papa. Ecco chi sono

Ci sarà anche il calabrese Domenico Battaglia, attuale arcivescovo di Napoli, tra i 135 cardinali che eleggeranno il nuovo Pontefice. Il cardinale Domenico Battaglia è nato a Satriano il 20 gennaio 1963. In seguito agli studi presso il Pontificio Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro, è stato ordinato Sacerdote il 6 febbraio 1988. Oltre a ricoprire l’incarico di Rettore del Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro, dal 1992 al 1999 è stato Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese e, dal 1992 al 2016, Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, struttura legata al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (CeIS). Dal 2000 al 2006 è stato Vicepresidente della Fondazione Betania dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Dal 2006 al 2015 ha ricoperto anche l’incarico di Presidente Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT). Nominato Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti il 24 giugno 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 3 settembre successivo. Il 12 dicembre 2020, Papa Francesco l’ha nominato Arcivescovo Metropolita di Napoli. Da Papa Francesco creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 7 dicembre 2024 del Titolo di S. Marco in Agro Laurentino.

C'è anche il messinese Franco Montenegro Il cardinale messinese Franco Montenegro, figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina. In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni, il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco, contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al discernimento della Chiesa universale.La sua presenza tra gli Elettori rappresenta motivo di orgoglio per la comunità ecclesiale siciliana e per la città di Messina, che vede uno dei suoi figli assolvere a un compito tanto solenne quanto storico. Franco Montenegro (Messina, 22 maggio 1946) è cardinale e arcivescovo cattolico italiano. Dopo una lunga missione pastorale, è oggi arcivescovo emerito di Agrigento (dal 22 maggio 2021) e amministratore apostolico di Piana degli Albanesi (dal 19 giugno 2023). Noto per il suo profondo impegno nella pastorale della carità, ha diretto Caritas Italiana e presieduto importanti commissioni episcopali, distinguendosi come voce attenta alle periferie umane e spirituali.