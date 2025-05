Resti umani nelle campagne di Nicotera, sono di Schimio?

Operai impegnati nella pulizia di un uliveto non molto distante dalla frazione di Badia di Nicotera rinvengono, sparpagliati sul terreno, resti umani e brandelli di vestiti e chiamano i carabinieri. Subito torna alla memoria la vicenda di Nicola Schimio, pensionato ottantenne scomparso nel settembre 2023. Ma in realtà, è ancora troppo presto per trarre facili conclusioni.

Il ritrovamento è avvenuto mercoledì scorso in una zona confinante con una stradina interpoderale che, partendo dalla periferia dell’abitato di Badia di Nicotera, incrocia la strada comunale che da Limbadi porta verso Nicotera Marina. A lanciare l’allarme sono stati operai intenti a ripulire il terreno dai residui della potatura degli ulivi effettuata giorni prima.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale