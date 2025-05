Il caffè avvelenato, la buca scavata. Ha origini calabresi l'uomo che tradì Bellocco svelando a Beretta che volevano ucciderlo

Il piano era già pronto: avrebbero convocato Beretta in una cascina, offrendogli un caffè avvelenato con benzodiazepine per poi ucciderlo. L a buca per il cadavere era già scavata e D’Alessandro stesso aveva recuperato la calce viva per far sparire il corpo . Infine, l’auto di Beretta sarebbe stata fatta sparire, portata fino a Nizza, in Francia, per inscenare una sua fuga.

Il giorno successivo alla soffiata, Beretta viene effettivamente convocato da Ferdico e soci in una cascina. Pur essendo armato, decide di lasciare la pistola in auto. Quando Ferdico lo accoglie, lo abbraccia in modo sospetto, quasi a perquisirlo. Poi gli offre un caffè: Beretta, intuendo il pericolo, rifiuta con una scusa e prende soltanto una bottiglia d’acqua.

Quella notte, verso le tre, incontra di nuovo Bellebuono sotto casa. La tensione è altissima: D’Alessandro lo avverte che il piano è fallito, ma che lo uccideranno comunque, preparando un agguato. Beretta resta per tre giorni e tre notti a vagare armato, senza dormire. La mattina del 4 settembre Bellocco lo contatta per accompagnarlo in comunità da Don Mazzi. Beretta capisce che quello potrebbe essere il momento scelto per eliminarlo e decide di agire per primo.

Lo affronta direttamente: «Cos’è questa cosa che vuoi ammazzarmi?». A bordo di una Smart, scoppia la colluttazione. Bellocco riesce a sottrargli la pistola e a sparare, ferendo Beretta. Quest’ultimo, con un coltello, lo colpisce 21 volte, di cui sei al cuore, uccidendolo.

L’indagine della DDA di Milano, battezzata “Doppia Curva”, porta a numerosi arresti a fine settembre

Intanto, nel mondo della curva inizia a circolare la voce che Beretta voglia collaborare con la giustizia. La polizia è anche alla ricerca dell’autore della soffiata, preoccupata per la sua incolumità. Dai tabulati telefonici risalgono a Bellebuono, che viene fermato in un centro commerciale e portato in questura. Con lui c’è un amico straniero che, non appena capisce la situazione, avverte i Ferdico, padre e figlio, che si agitano.

La polizia propone a D’Alessandro protezione e collaborazione, ma lui tergiversa. Quella sera stessa, i Ferdico si presentano a casa sua. Gli investigatori riescono a intercettare una telefonata di Bellebuono alla fidanzata: «Se non mi senti tra un po’, dai l’allarme». Dopo 45 minuti di colloquio con i Ferdico, D’Alessandro richiama la polizia: «Non ho nulla da dire, non c’entro in questa storia».

Convinto di averli calmati, D’Alessandro però capisce presto che nessuno gli ha creduto. La sua vita è appesa a un filo. Fugge, vive da latitante per mesi, poi a febbraio 2025 si rifugia in Bulgaria. Proprio lì, pochi giorni fa, viene arrestato per il delitto di Boiocchi. È stato Beretta, nel frattempo diventato collaboratore di giustizia, a raccontare che fu proprio Bellebuono a sparare a Boiocchi, su mandato dei Ferdico.

Ma perché D’Alessandro aveva deciso di avvertire Beretta, rischiando di persona? Gli inquirenti ritengono decisivo un episodio durante Inter-Atalanta, il 30 agosto 2024: una rissa scoppiata tra gli ultras della Nord. D’Alessandro, rimasto solo, viene abbandonato dai capi, costretto a chiedere aiuto proprio a Beretta, nonostante questi fosse bandito da Milano. Quel tradimento dei suoi lo convince di essere ormai un uomo finito nel mondo della curva, tanto che iniziano a circolare voci su di lui: «È un tossico inaffidabile».

È l’epilogo di una vicenda sanguinosa e torbida. Dopo il recente arresto per l’omicidio di Boiocchi, Bellebuono ha dichiarato: «Voglio scontare la pena in Bulgaria. Non riportatemi in Italia».