Scuole sempre più “spopolate” in Calabria. Ecco cosa cambierà da settembre

Ci sono meno studenti nelle aule, servono meno docenti e meno personale ata. Lo raccontano i dati relativi all’Organico di diritto resi noti dall’Ufficio scolastico regionale: in Calabria per l’anno scolastico 2025-2026 sono previsti 216 prof in meno. Numero che si specchia nel continuo calo di ragazze e ragazzi tra i banchi nostrani: da settembre -6.209.

Precariato e didattica

Eppure, oltre ai concorsi annuali per i prof, abbondando costosi (si arriva a 3mila euro) percorsi d’abilitazione o specializzazione sul Sostegno. Inevitabile chiedersi se servano. «È il momento di stabilizzare i quasi 250mila precari in Italia. Non bisogna indire nuovi concorsi, con dispendio di risorse, ma dare continuità didattica a studenti e famiglie», commenta il segretario regionale della Uil Scuola Rua Andrea Codispoti.

