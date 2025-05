Rassegna stampa 17-04-25 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali delle edizioni calabresi di Gazzetta del Sud in edicola oggi:

Alta velocità in Calabria, mancano 18 miliardi: la “verità” è negli atti del governo

Authority, vince Fratelli d’Italia: sarà Ciccio Rizzo a guidare i porti dello Stretto

Bus, voli e treni in Calabria: una Pasqua di rincari. Prigionieri nella giungla delle tariffe

Calabria, l’ammodernamento della Statale 106 sul tavolo del Cipess

IN EVIDENZA

Crotone, la Cenerentola d’Italia al centro di affari milionari

Rinascita Scott, il processo ai clan vibonesi arriva in Cassazione. Il pg: 26 condanne sono da annullare

Catanzaro, muore a casa del fidanzato: i legali sollecitano la Procura

Il boss di Papanice dettava legge anche sulle nuove leve degli isolitani

RIGENERAZIONI URBANE

Vibo, Moderata Durant nel degrado: i “crateri” di via Spadolini e la patata bollente del parco urbano VIDEO | FOTO

Locri, la carta del “risorgimento”: 50 milioni per le opere pubbliche

Edifici inagibili a Reggio Calabria? Falcomatà accusa: «Solo fake news». E minaccia querele

Dopo trent’anni l’ascensore di Pizzo si prepara per il suo primo… viaggio