Alta velocità in Calabria, mancano 18 miliardi: la “verità” è negli atti del governo

Saranno necessari oltre 30 miliardi di euro per realizzare l’Alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria. La cifra monstre, “risultato” di nuove esigenze emerse in progettazione e aumenti di varia natura, è indicata in una delle tabelle contenute nell’allegato infrastrutture al Documento di finanza pubblica (l’ex Def) approvato dal Consiglio dei ministri. Il problema, per usare un eufemismo, è che ad oggi sono disponibili soltanto 12,1 miliardi. Mancano all’appello oltre 18,2 miliardi, non proprio bruscolini per quella che è stata definita un’opera simbolo (assieme al Ponte sullo Stretto) per rilanciare la Calabria.

La verità, confermata adesso anche da documenti del governo, è che siamo ancora lontani da una svolta positiva. Per arrivare da Battipaglia a Praia (dunque all’estremo nord della Calabria) servono 17,5 miliardi. La disponibilità finanziaria attuale si aggira intorno ai 12 miliardi, che copre il lotto Battipaglia-Romagnano, quasi tutto il Romagnano-Praia (manca, per completare il lotto, un miliardo circa) e il raddoppio delle gallerie Santomarco tra Paola e Cosenza.

