Pasqua e ponti di primavera in Calabria, il piano Anas: gallerie aperte e stop ai cantieri sulle strada più trafficate

In vista dell’esodo pasquale e dei successivi ponti di primavera, Anas annuncia un significativo incremento dei flussi di traffico lungo le principali arterie stradali calabresi. Per garantire una migliore viabilità e ridurre al minimo i disagi, la società ha deciso di sospendere gran parte dei lavori sulla rete viaria di competenza fino al 4 maggio .Tra le misure più rilevanti, la riapertura – avvenuta ieri – della Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore" a Vibo Valentia, interessata da una caduta massi a fine marzo. Il tratto è ora percorribile a senso unico alternato.Sempre in previsione dell’aumento dei volumi di traffico, da venerdì 18 a lunedì 21 aprile , le gallerie Limina e Torbido , sulla SS682 "Jonio-Tirreno" a Mammola (RC), resteranno aperte al transito. L’unica limitazione riguarda la galleria Torbido, dove sarà mantenuto il senso unico alternato. L’apertura notturna delle gallerie sarà garantita ogni fine settimana, tra sabato e domenica.

Secondo le stime di Anas, il traffico inizierà ad aumentare già da oggi, 16 aprile , con un picco del +16% atteso per venerdì 18. In tutta la settimana pre-pasquale si stimano variazioni medie del +13% , con punte del +22% nei giorni critici.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nei seguenti giorni:

Venerdì 18 aprile: 14:00 - 22:00

14:00 - 22:00 Sabato 19 aprile: 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00 Domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio: 9:00 - 22:00

9:00 - 22:00 Martedì 22 aprile (controesodo): 9:00 - 14:00

Durante tutto il periodo dell’esodo, la rete viaria sarà costantemente monitorata da Anas tramite la sala operativa territoriale attiva 24 ore su 24, supportata da operatori su strada, imprese di pronto intervento e personale tecnico reperibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda a tutti gli automobilisti l’importanza di una guida responsabile: no distrazioni, no alcol, no droga. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili tramite l’app gratuita “VAI” di Anas, mentre per assistenza è attivo il numero verde 800.841.148.