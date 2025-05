Calabria, esodo di Pasqua e i ponti primaverili: ecco le strade dove aumenterà il traffico

In vista dell’aumento dei flussi di traffico dovuti agli spostamenti per le festività pasquali e i ponti di primavera, Anas in Calabria ha sospeso fino al 4 maggio le principali lavorazioni lungo la rete di competenza per garantire una migliore percorribilità e prevenire disagi alla circolazione.

Ieri Anas ha riaperto al traffico, a senso unico alternato, il tratto della statale 18 'Tirrena 'Inferiore' a Vibo Valentia, interessato a fine marzo una caduta massi, ed in previsione dell'aumento dei flussi veicolari, dalla notte di venerdì 18 e fino alla notte di lunedì 21 compresa, le gallerie Limina e Torbido, sulla statale 682 'Jonio Tirreno' a Mammola (RC) rimarranno aperte al traffico, con il solo mantenimento del senso unico alternato all'interno della galleria “Torbido”. Permane l'apertura al traffico nelle notti di tutti i week end tra sabato e domenica.

Lungo le strade statali calabresi di competenza Anas, da oggi 16 aprile fino al 4 maggio 2025, sono previsti incrementi del traffico, a meno della giornata di Pasqua.

Le variazioni maggiori si concentrano in tutta la settimana prepasquale, con punte del +16% venerdì 18 aprile.

Sugli itinerari di lunga percorrenza si stimano sostanziali incrementi nell’intera settimana prepasquale, con variazioni medie del circa +13% e picco del +22% nella giornata di venerdì 18 aprile.

Ulteriore incremento del traffico è previsto nella giornata di giovedì 24 aprile, con il +10%. A ridosso del I maggio si prevedono incrementi nelle giornate tra lunedì 28 aprile e mercoledì 30 aprile, con variazioni in quest’ultima del circa +10%.

Sostanziale quota di rientri a partire da venerdì 2 maggio, con variazioni del +12%.

Gli incrementi maggiori interesseranno la statale 534 ' Di Cammarata e degli Stombi', tra Saracena e Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza e lungo l'intera tratta della A2 'Autostrada del Mediterraneo', tra le regioni Campania, Basilicata e Calabria.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22, sabato 19 aprile dalle 9 alle 16, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 22 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Anas monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse attraverso la sala operativa territoriale, attiva 24 ore su 24, operatori e mezzi su strada, imprese di Pronto Intervento e personale tecnico d'esercizio, reperibile durante tutto il periodo di esodo.