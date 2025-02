Calabria, proroga per i tirocinanti ministeriali. Ancora 12 mesi di contratto part-time

Quasi sul gong finale, arriva la proroga dei contratti dei tirocinanti operanti nei Ministeri. Così come espressamente previsto da un emendamento inserito nell’ultima legge di Bilancio, è stato infatti autorizzato il prolungamento dei rapporti di lavoro per altri 12 mesi in modalità part-time a 18 ore settimanali. Si tratta di una platea di circa mille persone (900 quelle presenti e attive in Calabria) operanti nelle sedi periferiche dei Ministeri di Giustizia, Cultura e Istruzione nelle regioni dell'Obiettivo europeo “Convergenza” ovvero Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

I primi a usufruire dell’ultimo provvedimento varato a Roma saranno i dipendenti del Ministero della Cultura: per loro la partenza è prevista il 1° marzo. Per personale legato al dicastero della Giustizia, invece, l’avvio è in programma il 5 marzo. Più in là, a maggio, toccherà infine alle unità lavorative in servizio nel Ministero dell’Istruzione.

Peraltro i dipendenti del Mic a tempo determinato prestano servizio, da diversi mesi ormai, in territori in cui lo stesso Ministero ha avuto spesso difficoltà a collocare personale, trend confermato anche dalle molteplici rinunce registratesi con i recenti concorsi proprio in alcune di queste regioni, da sempre “meno attrattive” di altre. Il nuovo step non è risolutivo ma potrà contribuire a prendere tempo in attesa di soluzioni durature che dovranno essere individuate da parte delle istituzioni preposte.