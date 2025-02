Musmanno: "Niente fondi per l'Alta Velocità in Calabria". La linea Praia-Tarsia un'opportunità abbandonata da Rfi

L’Alta velocità si fa spazio, per il momento, solo nella pancia della montagna di Campagna dove sarà scavata la galleria di Saginara. Il progetto è quello previsto nelle pieghe del lotto “1a” del collegamento tra Battipaglia e Romagnano. Una linea che si allungherà su un tratto complessivo, in doppio binario, di 33 chilometri di lunghezza per mettere in interconnessione la Battipaglia-Potenza e, quindi, il territorio campano con quello lucano e, in parte, con la Puglia. Su quell’autostrada ferrata viaggeranno i supertreni che in futuro dovrebbero attraversare anche la Calabria, passando dalla porta settentrionale di Praia a Mare e proseguendo fino allo Stretto. In realtà, però, qui non si parla ancora di un vero e proprio progetto. La fase attuale è a metà tra il sogno e la proposta.

Ma in fondo, potrebbe trattarsi dell’ennesima illusione pronta a trasformarsi in delusione, una delle tante già sperimentate in questa terra sempre più vuota di gente e di contenuti con diritti essenziali negati e ampie sacche di sfiducia. Del resto, all’abuso di promesse politiche e alle disuguaglianze territoriali il popolo calabrese e, cosentino in particolare, si è dovuto abituare nel corso degli anni. Qui la gente, già in condizioni normali, ormai non sa più dove poggiare il capo. La vita per chi vive in certe zone della regione è una eterna emergenza tra collegamenti infrastrutturali assenti e servizi essenziali inesistenti. E la mobilità continua a rappresentare una delle voci più importanti nel vocabolario della rassegnazione.