Il viceministro Edoardo Rixi arriva a Gioia Tauro per il punto sui lavori

Tocca a Gioia Tauro nel tour del vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi tra i porti italiani. Domani nella sede della Capitaneria (a causa dei lavori sull’immobile che ospita l’Autorità di Sistema portuale di Ionio e Tirreno) il delegato alla portualità del Governo incontrerà il presidente Andrea Agostinelli per fare il punto sugli interventi infrastrutturali che interessano lo scalo, finanziati anche dal Pnrr.

È inutile negare, però, che la visita di Rixi si incastra in un periodo particolare per lo scalo perché c’è da rinnovare la governance. Conclusa la prima fase di raccolta delle adesioni per la carica di presidente dell’Authority, ora passerà tempo per la valutazione dei curricula del post Agostinelli. Sulle tempistiche non pare ci siano dubbi anche perché prima tocca alle Autorità portuali i cui presidenti sono scaduti. Cerca consensi del territorio anche se l’intesa principale è quella del presidente della Regione.

In ballo c’è anche la riforma con la nuova agenzia di coordinamento delle Authority: «Quello che si vorrà fare con la riforma – le parole di Rixi – è dare anche una regia nazionale affinché gli scali si possano sviluppare traendo nuovo traffico internazionale e non andando semplicemente, come purtroppo è successo negli ultimi anni, a drenare traffico da un porto italiano a un altro porto italiano. Dobbiamo fare un sistema-Italia che sia competitivo non solo a livello europeo ma a livello mondiale».