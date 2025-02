AV... a due velocità: in Campania si lavora, in Calabria si aspetta

Un’altra occasione per parlare di Alta velocità ferroviaria, ma anche di Ponte sullo Stretto: telecamere, microfoni, flash e taccuini per ribadire quanto per il Governo la Salerno-Reggio sia «un’infrastruttura strategica» e per il collegamento stabile fra Calabria e Sicilia esista un preponderante «popolo del sì» che «crede nelle grandi opere e nello sviluppo dei territori».

Campagna, secondo maggior comune della provincia di Salerno per superficie, ha fatto ieri da teatro della cerimonia per l’accensione dei motori della prima “supertalpa” impegnata nel lotto 1A Battipaglia-Romagnano della nuova linea AV Salerno-Reggio, affidato ad un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Rfi (Gruppo Fs Italiane). “Partenope”, battezzata così all’esito di una consultazione online, è lunga circa 130 metri e pesa circa 4.000 tonnellate; si tratta della prima di quattro tunnel boring machine (tmb) che realizzeranno otto gallerie nel lotto funzionale 1A, il primo - quello in cui si lavora davvero - della nuova linea ad Alta velocità rilanciata dai fondi Pnrr. Procedendo verso sud, sono finanziati i lotti 1B e 1C Romagnano-Praia (per i quali però bisogna recuperare ancora 1 miliardo di euro) e il raddoppio della galleria Santomarco, mentre è solo in fase di progettazione (con incognite e relative polemiche persino sul tracciato) tutto il resto fino a Reggio. «I lavori di oggi, ultimati nei tempi previsti, e questo è un mio impegno, sono solo un continuum di quello che dovrà arrivare a Praia, poi a Reggio, poi attraversare lo Stretto», ha detto non a caso il ministro Matteo Salvini, collegato ieri in video. Un impegno che s’intreccia con il Ponte: «Oggi un treno per attraversare i 3 km dello Stretto di Messina ci mette due o tre ore, con il Ponte operativo e l’Alta velocità di cui siete protagonisti stamattina ci si metteranno dieci minuti», ha sottolineato il ministro e vicepremier giurando di fatto che le opere si faranno. Tutte.