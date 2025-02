Servizio idrico unico in Calabria. Slitta ancora il passaggio a Sorical

Il cronoprogramma iniziale prevedeva il subentro della società regionale a tutte le gestioni esistenti nell’arco di 4 anni, ovvero da gennaio 2023 a dicembre 2026, ma gli intoppi e gli aggiustamenti in corso d’opera, com’era prevedibile, non sono mancati. E, ora, si è materializzato un ulteriore slittamento di un semestre rispetto a quanto deciso dal Piano operativo di transizione approvato a gennaio 2024, che a sua volta prevede per il subentro un arco temporale che comprende tutto il 2027.

Va avanti il progetto di riforma del ciclo idrico calabrese voluto dai vertici della Regione e concretizzatosi con l’istituzione di Arrical (l’ente di governo d’ambito per l’intero territorio regionale) e l’affidamento del servizio al gestore unico Sorical. Si scontano, com’è noto, decenni di ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali, ma anche la fase avviata negli ultimi anni sta incontrando non poche difficoltà .

Nell’ultima seduta del Consiglio direttivo di Arrical – il “parlamentino” in cui sono rappresentati i Comuni della Regione – è stata infatti approvata la revisione del cronoprogramma di subentro nel Servizio idrico integrato su proposta di Sorical: il direttore generale della società, Giovanni Marati, ha spiegato ai sindaci che fanno parte del Consiglio direttivo che sulla scorta dell’esperienza maturata nel primo periodo e, in particolare, con riguardo alle tempistiche per svolgere le attività di ricognizione e di trasferimento delle singole gestioni, risulta necessario «un tempo di sospensione/revisione del cronoprogramma di subentro di 6 mesi a decorrere dalla conclusione dei subentri già avviati (giugno 2025) riattivando le ulteriori attività di subentro di cui al Cronoprogramma, che verrà conseguentemente aggiornato entro il mese di ottobre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026». Marati ha inoltre chiarito che la sospensione sarà efficace per le acquisizioni in programma, mentre quelle in essere saranno completate.