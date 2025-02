Locri, a fine marzo il triangolare tra vecchie glorie del calcio calabrese e le nazionali medici e attori

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco più di un mese al triangolare di beneficenza organizzato dalla Fondazione “Il Parco di Ercole” che avrà luogo allo stadio “G.R. Macrì di Locri” sabato 29 marzo alle 8:30 al quale prenderanno parte la Nazionale Attori, la Nazionale Italiana Medici e la selezione delle vecchie glorie del calcio calabrese “Le Colonne d’Ercole” nella quale giocheranno anche amministratori comunali.

Il ricavato, come è noto, verrà devoluto in parte a sostegno del laboratorio di medicina di precisione al servizio del reparto di Oncologia dell’ospedale “spoke” della Locride e in parte a supporto della ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali.

I dettagli dell’iniziativa sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare della Città di Siderno

Prima della disputa degli incontri di calcio, verranno premiati i vincitori nelle categorie “testo, arte e multimediale” del concorso letterario “Oltre le colonne d’Ercole”, riservato agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori della Locride sul tema “Eroismo antico ed eroismo moderno: un confronto tra il mito di Ercole e le figure eroiche della scienza e della tecnologia”, i cui elaborati saranno selezionati da una giuria presieduta dall’ex Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì e dai componenti Antonio Roselli, Giuliano Zucco, Pina Cappelleri Polverari, Stefano De Angelis, Aldo Caccamo, Maria Frisina, Gianluca Albanese, e dagli assessori alla Cultura dei Comuni di Siderno (Francesca Lopresti) e Locri (Domenica Bumbaca) che patrocinano la manifestazione.