Riforma pensioni, la Cgil calabrese attacca: “Si andrà in pensione sempre più tardi e più poveri”

La riforma pensionistica del governo viene bocciata senza appello dal Sindacato dei Pensionati della Cgil (SPI) Calabria, che denuncia l’assenza di misure per giovani, donne e lavoratori impiegati in mansioni gravose e usuranti. “Si andrà in pensione sempre più tardi e sempre più poveri – afferma il sindacato – senza una strategia per il futuro, in un Paese che considera i pensionati come un bancomat da spremere”.

La situazione in Calabria, secondo lo Spi Cgil, rischia di diventare ancora più critica: un contesto fragile, una sanità in difficoltà e un’emigrazione giovanile crescente portano a una popolazione anziana sempre più esposta a problemi economici e di salute, spesso senza reti familiari di supporto.

Il sindacato evidenzia come, al contrario di quanto annunciato, la Legge Fornero non sia stata superata: l’età pensionabile è stata spostata ai 70 anni, la flessibilità in uscita è crollata nel 2024 (-15,7%), l’opzione donna ha subito un taglio drastico del 70,92%, e la quota 103 è stata prorogata con un ricalcolo contributivo penalizzante. Anche per chi è già in pensione la situazione è negativa: i tagli alla perequazione del 2023 e 2024 non saranno più recuperabili.