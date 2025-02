Poche cattedre per molti prof, al via le prove: in Calabria 11.843 aspiranti docenti partecipano al concorso

La carica degli 11.843. Tanti sono i calabresi che hanno presentato domanda per partecipare al secondo concorsone finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, sono 1.798 per la Primaria e la scuola dell’Infanzia e 10.045 per la Secondaria di primo e secondo grado. Dopo aver fornito il numero complessivo delle domande di partecipazione, il Ministero ha reso nota la loro distribuzione per regione e classe di concorso. In Calabria Saranno in 1.076 nella nostra regione a concorrere per le 24 cattedre in palio relativamente al Posto comune (7 destinate ai triennalisti) dell’Infanzia e invece 154 per il Sostegno sempre all’Infanzia dove sono in palio 4 cattedre, una delle quali destinata ai triennalisti. Quindi 1.487 concorrenti per il posto comune alla Primaria e 518 per il posto di Sostegno. Disponibili 39 cattedre (11 riservate) per il Posto comune e 7 (2) per il Sostegno. Sempre più complicato il calcolo relative a Medie e Superiori, perché tanto le domande presentate che le cattedre disponibili sono divise in base alle varie classi di concorso.

Poche le speranze relative ai posti di Sostegno: 923 istanze per le Medie a fronte di 4 posti disponibili, uno dei quali riservato ai triennalisti. Ancora peggio alle Superiori: 1.692 domande per appena 3 cattedre. Se l’analisi si sposta alle altre di concorso, risultano numeri da record per la AM12 (Lettere alle Medie): 1.222 domande per 16 cattedre disponibili (4 riservate ai triennalisti.). Quindi 943 concorrenti per la A028 (Matematica e Scienze) che ha 33 posti disponibili (9). Poi 858 domande per la AS12 (Italiano e Storia alle Superiori) per la quale sono in palio 24 cattedre, 7 delle quali riservate a quanti hanno tre anni di servizio. Quindi 887 domande per la AS48 (Scienze motorie e sportive alle Superiori) con 21 cattedre disponibili (6) e 870 per la AM48 (Scienze motorie e sportive alle Medie) per 7 disponibilità (2). E poi tutte le altre a cominciare dalla A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche alla Secondaria) per la quale sono in palio 22 cattedre (6). Sedi e prove

Nei giorni scorsi anche il nostro Ufficio scolastico regionale, nel frattempo tornato sotto la qualificata guida della dirigente Antonella Iunti, ha abbinato i concorrenti alle varie sedi in vista delle prove scritte ormai dietro l’angolo: mercoledì 19 febbraio per Infanzia e Primaria; 25, 26 e 27 febbraio per la Secondaria di primo e secondo grado. Lo scritto sarà organizzato su due turni: uno mattutino e l’altro pomeridiano. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle 8 per il turno mattutino e dalle 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle 9 alle 10.40 per il turno mattutino e dalle 14.30 alle 16.10 per il turno pomeridiano. La prova scritta si svolgerà al computer, sarà impostata su cinquanta domande e durerà 100 minuti. In particolare, 10 quesiti di pedagogia, 15 di psicopedagogia, con particolare attenzione all’inclusione; 15 quesiti su metodologie didattiche e valutazione; 5 di Lingua inglese per la verifica delle competenze di livello B2; 5 quesiti sulle competenze digitali per la valutazione delle abilità nell’uso didattico di tecnologie e strumenti multimediali.