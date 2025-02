La Cisl alla Regione Calabria: «Più lavoro per frenare l’inverno demografico»

L’elezione arrivata lo scorso 31 gennaio al termine del Consiglio regionale e diverse vertenze da affrontare. Non c’è nemmeno il tempo di assaporare la soddisfazione dell’elezione al vertice del sindacato, raccogliendo il testimone lasciato da Tonino Russo, perché Giuseppe Lavia, fino a poco fa alla guida della Cisl cosentina, è già pienamente calato nel suo nuovo ruolo.

Segretario Lavia, lungo quali direttrici si muoverà la Cisl?

«Continueremo e rafforzeremo il nostro impegno per il lavoro dignitoso, perché il lavoro o è dignitoso o non è. Da questo punto di vista, pur riconoscendo l’importanza di settori cruciali come agricoltura e turismo, credo che la nostra Regione debba fare un passo in avanti. Serve uno sviluppo “industriale”, per come intende la Svimez, agro-industria, manifattura, servizi avanzati, economica digitale, innovazione. Creare nuove occasioni di lavoro stabile è la priorità, per spezzare il mix bassa natalità, emigrazione, specie giovanile, che sta generando un vero e proprio “inverno demografico”, una contrazione costante e continua del dato demografico calabrese. Alcuni segnali positivi vanno valorizzati: le eccellenze del nostro sistema universitario, la crescita dell’export agro-alimentare, la crescita dei flussi turistici legati anche all’operazione Ryanair, il Porto di Gioia Tauro che resta leader nel transhipment, la riduzione dei tassi di abbandono scolastico.