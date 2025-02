Turismo montano, parte il progetto “High Wellness South Italy”

“Meno marketing turistico dall’alto al basso, più cura delle esperienze”. Con questo obiettivo prende il via il progetto “High Wellness South Italy”, iniziativa che punta al rilancio del turismo montano in Calabria attraverso un percorso di oltre un anno e undici tappe tra Sila e Pollino. Il progetto, premiato dal Ministero del Turismo tra le migliori iniziative italiane per la promozione della montagna, prevede interventi infrastrutturali, la creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili e una rete di cooperazione tra gli operatori. L’idea alla base è quella di un unico parco digitale territoriale montano, un “sistema-contenitore” in cui ogni elemento viene valorizzato e trasformato in attrattiva turistica, all’interno di un modello integrato ispirato alla rete ecologica che collega aree di grande valore naturalistico come la Ciclovia dei Parchi e il Sentiero Regionale.

L’obiettivo è accrescere la valorizzazione turistica del patrimonio montano regionale, caratterizzato da tre parchi nazionali, un parco regionale e numerose riserve naturali. “Sostenere la crescita sostenibile del turismo in montagna vuol dire, anche e soprattutto, sostenere e presidiare l’economia montana di intere vallate, garantire il presidio idrogeologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri”, ha spiegato Gianni Guido, in rappresentanza dei promotori del progetto. Il piano prevede diverse azioni, tra cui eventi, iniziative mirate e un piano di comunicazione per promuovere l’offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri, anche in collaborazione con le imprese del settore. Previsti anche investimenti per il rinnovamento di impianti e infrastrutture e un piano di accessibilità per persone con bisogni speciali. Il primo appuntamento sarà la IX edizione della manifestazione sportiva “Sila 3 Vette”, in programma a Camigliatello Silano dal 18 al 23 febbraio. L’evento, dedicato agli appassionati di sport outdoor, include discipline come fatbike, sci di fondo, corsa e dog adventure, attirando atleti da tutta Italia e dall’estero. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, il sindaco di Casali del Manco Francesca Pisani, rappresentanti dell’Unical e del Liceo Scientifico “Fermi” e Polo Tecnologico Brutium, coinvolti attraverso un protocollo d’intesa, oltre ai promotori del progetto di educazione ambientale “Neve e natura - Outdoor education” con l’IIS Carlo Pisacane di Sapri.