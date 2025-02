Calabria, la “solitudine” dei borghi. Algieri (Unioncamere): «Nel 2024 in 18 comuni nessuna nuova impresa»

Un anno difficile. La Calabria continua a svuotarsi per effetto di un inverno demografico sempre più gelido. Le aree interne si svuotano seguendo le correnti di una emigrazione senza precedenti. Una terra sempre più sola, abbandonata al suo destino con interi paesi dimenticati, condannati allo spopolamento, accartocciati su se stessi, senza più speranza. Ma l’inverno calabrese è anche altro. È quella speranza che con le persone si porta via interi settori dell’economia. Il 2024 è tramontato su 18 comuni dove non si sono avviate nuove attività. Rispetto al 2023 sono raddoppiati i paesi senza culle imprenditoriali.

Nessuno ha avuto la forza (o il coraggio) di investire anche solo in una piccola bottega, un alimentari, un bar. Nei registri di Unioncamere non c’è traccia di nuove iscrizioni. Si tratta di una drammatica tendenza che affiora, ormai, da anni dai contenitori statistici delle realtà produttive. Il vicepresidente nazionale di Unioncamere, nonché presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, spiega le ragioni di questo declino: «Si tratta, purtroppo, di un trend che registriamo da qualche anno e che è segno di una preoccupante stagnazione economica nelle aree interne e montane della regione. Di questi 18 comuni, infatti, 10 ricadono in zone montane e i rimanenti 8 in aree comunque ricomprese tra quelle svantaggiate.