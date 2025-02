Inail investe 820 milioni di euro per costruire ospedali in Calabria

Investimenti in strutture sanitarie per oltre 820 milioni di euro. Incentivi per chi investe in prevenzione per ridurre gli incidenti sul lavoro. Rilancio del centro protesico di Lamezia Terme. È ingente l’investimento che l’Inail ha deciso di destinare alla Calabria e non solo per ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro, ma anche per rilanciare le strutture sanitarie. A spiegare nel dettaglio i progetti futuri dell’Istituto nazionale è il direttore generale Inail Marcello Fiori che ieri ha incontrato i giornalisti nel polo integrato Asp-Inail nell’area industriale di Lamezia Terme.

Nuove strutture sanitarie

L’ultimo decreto approvato dal ministero della Sanità e del ministero del Lavoro e degli Organi di Vigilanza ha previsto lo stanziamento di oltre 820 milioni da destinare alle strutture sanitarie della Calabria (in tutta Italia i miliardi sono 8). D’intesa con la Regione sono state individuate le opere da realizzare, l’Inail farà da stazione appaltante e poi le costruirà. Tra gli interventi previsti, la nuova struttura ospedaliera di Cosenza, per la quale sono stati previsti 340 milioni di euro, il completamento dell’ospedale metropolitano di Reggio Calabria e del suo polo traumatologico (220 milioni di euro), per l’ospedale di Catanzaro (86 milioni di euro), previsti fondi anche per l’ospedale di Crotone e per la cittadella della salute di Cosenza. «Si tratta di opere fondamentali per il territorio - ha sottolineato il dg Fiori - così come fondamentale è il rilancio del centro protesico di Lamezia Terme. Questo centro è un’eccellenza per l’enorme potenzialità e anche per lo sviluppo economico del territorio. Con la Regione vogliamo farlo diventare un punto di riferimento per tutta l’assistenza protesica e riabilitativa non della Calabria ma per tutte le regioni del Mezzogiorno». A breve l’Inail sottoscriverà un accordo con la Regione per rilanciare il centro lametino e farlo diventare un hub del territorio, anche con lo sviluppo imprenditoriale con le aziende che lavorano la filiera ortopedica, oltre a diventare un punto di riferimento socio-sanitario per tutte le Asp calabresi. «Un nuovo inizio per questa struttura - ha aggiunto il dg - inaugurata qualche tempo fa, che poi ha avuto qualche stop e go dovuto al Covid, ora si può aprire una nuova pagina in accordo con gli enti locali».