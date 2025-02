Regione Calabria, disegno di legge violenza di genere: "Misure più incisive e tempestive"

L’assessore regionale alle Politiche sociale, Caterina Capponi ha presieduto un incontro con gli enti gestori dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini maltrattanti nel corso del quale sono stati affrontati alcuni aspetti del disegno di legge – attualmente in fase di ultimazione – per il contrasto alla violenza di genere, anche al fine di mettere in campo efficaci politiche di prevenzione e di adottare misure sempre più incisive e tempestive.

Al tavolo con l’assessore Capponi anche i referenti dell’Uoa della Regione Calabria “Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale–programmazione e integrazione socio-sanitaria”, la consigliere regionale Katya Gentile, la consigliera e presidente della Commissione Salute Pasqualina Straface, la coordinatrice dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere Giusy Pino.

L’assessore Capponi ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con tutte le realtà impegnate sul territorio “per garantire – ha detto – un sistema di protezione e sostegno efficace per le vittime di violenza”.