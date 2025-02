Magna Graecia, Catanzaro: tre nuovi corsi di laurea arricchiscono l'offerta formativa

Cresce l’offerta formativa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro con tre nuovi corsi di laurea. Il Comitato regionale di coordinamento delle università della Calabria ha deliberato l'attivazione di nuovi corsi di laurea per l'anno accademico 2025/2026. Scienze della formazione primaria, Scienze chimiche e cosmetiche e Sociologia e servizio sociale sono i tre corsi che l’Università Magna Graecia di Catanzaro proporrà per l’anno accademico 2025/2026 per rispondere alle nuove esigenze di formazione del territorio e del mercato del lavoro. Tre nuovi percorsi formativi in tre ambiti strategici per i giovani: l’area della formazione nella didattica, quella dell’innovazione nella chimica e nella cosmesi, e quella sociologica con una declinazione specifica sul servizio sociale. Nell’area della formazione, sulla base della grande richiesta proveniente dal territorio, il corso di laurea in Scienze della formazione primaria entra a far parte dell’offerta formativa Umg. Il corso è di durata quinquennale, ad accesso programmato, ed è finalizzato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. II titolo conseguito è abilitante all'insegnamento in entrambi gli ordini di scuola. È il percorso ideale per i futuri docenti, in quanto propone una formazione completa che consolida le conoscenze, consente di acquisire le competenze in settori disciplinari di base (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori) e si occupa delle esigenze connesse alla funzione docente (pedagogica, metodologico-didattica psicologica, socio-antropologica, igienico medica). Il corso di laurea mira inoltre allo sviluppo e al potenziamento delle capacità progettuali e valutative dei futuri insegnanti, fornendo le basi relative alla conoscenza della normativa scolastica vigente, orientata all'analisi del funzionamento della scuola nel suo rapporto con il cittadino e con il territorio. Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria forma i futuri docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con competenze metodologiche e didattiche elevate e trasversali sia nel campo della progettazione che in quello dell'azione didattica e della valutazione.

Nell’ambito scientifico e dell’innovazione, l’offerta formativa dell’Umg si amplia con il Corso di laurea in Scienze chimiche e cosmetiche. Un percorso di studio che si pone l'obiettivo di formare una figura professionale capace di operare in diversi settori dell'industria chimica, in particolare quella cosmetica, puntando l’attenzione sugli aspetti regolatori e manageriali. Secondo le ricerche di mercato, l'industria cosmetica a livello globale cresce a ritmi impressionanti ed ha raggiunto un valore totale di 617,2 miliardi di dollari nel 2023, facendo registrare una crescita del 19,9% negli ultimi 5 anni, con una previsione di crescita annua del 9% per il periodo 2024-2028. Simili indici di crescita sono stati riscontrati anche a livello nazionale: l'industria del benessere ha raggiunto un valore di 15,1 miliardi di euro nel 2023 (+13,8% rispetto al 2022) con previsione di crescita del +9,8% nel 2024. In questo contesto di rapido cambiamento e innovazione, il corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche e Cosmetiche si propone come risposta formativa strategica per soddisfare la crescente richiesta di figure professionali altamente qualificate e con competenze trasversali. Il Corso di laurea in Scienze chimiche e cosmetiche mira a formare professionisti qualificati, pronti ad inserirsi nell’industria cosmetica con competenze multidisciplinari. Sarà l’unico attivo in tutta la Calabria.