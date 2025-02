Sequestro di beni per peculato e autoriciclaggio: indagini tra Crotonese e Cosentino

Le indagini, avviate nel novembre 2023 dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e successivamente approfondite dal Nucleo Investigativo , hanno preso le mosse da una denuncia presentata dal sindaco e dal segretario comunale di Savelli , relativa a un ammanco inizialmente stimato in un milione di euro nel bilancio comunale. Gli accertamenti hanno poi aggiornato la cifra a oltre 3 milioni di euro , sottratti tra agosto 2008 e dicembre 2023 .

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone , in collaborazione con i Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo nei confronti di due persone, originarie della provincia di Crotone, una delle quali residente a Rende . Il provvedimento riguarda un immobile situato nel centro di Cosenza , ritenuto verosimilmente provento di reati di peculato, falso e autoriciclaggio . L'immobile risulta intestato in modo fittizio a una 32enne, figlia di uno degli indagati .

L'operazione odierna segue un primo sequestro preventivo eseguito nel maggio 2024, con la notifica di Avvisi di Garanzia a tre persone, accusate a vario titolo di peculato, falsità ideologica e materiale e autoriciclaggio . Due di loro, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario-Contabile-Tributi (fino a novembre 2023) e di collaboratore economo comunale (fino al pensionamento nel 2020), avrebbero distratto oltre 2,8 milioni di euro mediante 320 mandati di pagamento diretti a conti personali o aziendali riconducibili agli indagati. Successivamente, le somme sarebbero state trasferite a familiari per eludere i controlli.

Le indagini condotte nei Comuni di Savelli, Pallagorio e Cirò Marina hanno rivelato nuove condotte illecite, con una distrazione aggiuntiva di 305.000 euro, portando il totale a oltre 3 milioni di euro. L'analisi dei flussi finanziari ha permesso di individuare 105 falsi mandati di pagamento, che si aggiungono ai 320 già scoperti.

Gli investigatori hanno riscontrato che i funzionari del Settore Finanziario del Comune di Savelli mascheravano i versamenti fraudolenti, registrandoli in contabilità come destinati a beneficiari legittimi, mentre in Tesoreria risultavano indirizzati a soggetti diversi, rendendo difficile il rilevamento delle irregolarità.

L'inchiesta è ancora in corso e il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.