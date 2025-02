Regione Calabria, completamento elettrificazione tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica: ok della giunta per 198 milioni

Approvato dalla Giunta della Regione Calabria, su proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo, l’atto di programmazione dell’azione 3.2.1 del Pr Calabria 2021-2027, riguardante l’intervento strategico e prioritariamente realizzabile di completamento dell’elettrificazione della linea Jonica “Tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica”.

La dotazione finanziaria dell’Azione 3.2.1., nella quota di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, è pari a 198.630.000 euro.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessora Caracciolo – prosegue l’impegno della Giunta regionale riguardo al completamento per fasi dell’elettrificazione della linea Jonica. Ad oggi i lavori delle tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido sono stati consegnati tra novembre e dicembre 2024, sostanzialmente in linea con la programmazione temporale dei progetti definitivi approvati. L’attuale programmazione dei lavori, tra Catanzaro Lido e Roccella, consentirà di imprimere un’ulteriore accelerazione per il completamento dell’opera”.