«Ci vorrà qualche mese prima di poterlo rendere fruibile, grazie ad un investimento di circa due milioni di euro. Poi lo riempiremo di divise, ad affermare la presenza costante dello Stato in questo territorio. Questo diventerà un presidio di sicurezza».

Con queste parole l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una calda mattinata di luglio del 2018, annunciava a Palmi il progetto per l’istituzione del nuovo commissariato cittadino nella villa confiscata alla cosca Gallico. L’enfasi del momento avrà portato il titolare del Viminale a esagerare sui tempi necessari per la ristrutturazione e la consegna dell’immobile, ma i mesi pronosticati sono diventati anni e di divise in quella villa ancora oggi non c’è nessuna traccia.

Anzi, del progetto per la sistemazione dell’immobile si sono perse le tracce, scivolato nei meandri della pubblica amministrazione e dimenticato dopo le parate e gli annunci.

Secondo quanto appreso in via confidenziale, pare che il progetto sia fermo da alcuni anni al Provveditorato delle opere pubbliche di Reggio Calabria in attesa dell’espletamento delle verifiche sul rischio sismico e la progettazione definitiva ed esecutiva. Tutto fermo, nonostante con il Dpcm del 2021 erano stati stanziati 3 milioni di euro per l’iter progettuale e i lavori.