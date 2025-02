La Calabria vola a Bruxelles e torna ricca di aspettative

“La Calabria vola a Bruxelles” non è un sogno ma il consuntivo illustrato dall’on. Francesco Cannizzaro e dall’eurodeputata Giusi Princi, dell’iniziativa che ha messo la Calabria al centro dell’Ue e alla quale hanno partecipato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, diversi commissari, eurodeputati e ambasciatori di tanti paesi europei che hanno avuto modo di apprezzare il volto migliore della Calabria. «Ed è stata l’occasione ideale – spiega Cannizzaro – per fare capire a tutti quanto siano strategiche Reggio e la Calabria nel cuore del Mediterraneo». E per dare “sostanza” al suo ragionamento Cannizzaro si è soffermato sulle ricadute positive: «Tra qualche mese arriveranno in Calabria ambasciatori e associazioni di categoria per incontrare gli imprenditori del nostro territorio. È evidente che oggi iniziano a guardare con interesse verso Reggio e la Calabria per i loro investimenti».

All’incontro con la stampa ha partecipato in video collegamento il presidente Roberto Occhiuto e ha annunciato due grandi operazioni di investimenti da parte di grosse aziende, uno delle quali sicuramente nell’area del porto di Gioia Tauro, mentre Cannizzaro si è dichiarato «molto soddisfatto di questa filiera istituzionale che parte da Bruxelles con Giusi Princi, passa da Roma attraverso me e arriva in Calabria con Occhiuto e inizia a dare i suoi frutti. La cosa davvero interessante è che oggi sono le multinazionali a guardare con un occhio diverso la Calabria. La presenza di Eddy Wilson, ceo di Ryanair, al nostro tavolo serve a contribuire a narrare la credibilità che in questo momento la Calabria si è ritagliata a Roma, ma anche in Europa». Il tutto viene esaltato all’interno del Piano Mattei «che – ha ammesso Cannizzaro – coinvolgerà in pieno la Calabria e l’area dello Stretto».