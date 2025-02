Meteo, il maltempo imperversa in Calabria. Allerta arancione e gialla per oggi: ecco dove

In considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro . Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. L’amministrazione monitorerà l’evolversi della situazione, raccomandando come sempre la massima prudenza negli spostamenti.

Torna il maltempo in Calabria. Condizioni in netto peggioramento già da ieri, la Protezione civile regionale ha emesso i bollettini meteo con allerta arancione e gialla in diverse aree della regione. Previsti piogge e temporali con una lunga fase di instabilità che caratterizzerà anche la giornata di oggi, sabato 8 febbraio.

I provvedimenti a Crotone

A seguito dell'allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Coc (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. E’ stata disposta, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Disposta la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. E' stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione e di limitare gli spostamenti. Per segnalare eventuali emergenze 0962 – 921700.

Attivato il Coc a Reggio

A seguito del messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta arancione per la giornata di oggi (sabato 8 febbraio 2025), il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato l’ordinanza per l’attivazione del Centro Operativo Comunale. L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.